Популярна телеведуча Регіна Тодоренко показала підрослого сина Михайла

Відповідний знімок зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На фотографії, хлопчина, якому в грудні місяці виповниться 2 роки, позує сидячи в іграшковому автомобілі з маленькою дівчинкою. Обличчя хлопчика задоволене, а у малятка перелякане.

У підписі Регіна пояснила чому. Вона назвала свого сина велелюбним дитиною.

«Михайло Владиславович - дуже напористий молодий чоловік. Якщо йому подобається дівчинка, він діє швидко чітко і згідно зі своєю новою звичкою-відразу валить в траву і обіймає ❤️🙈

Тепер ви розумієте, чому у Емілі таке здивування на обличчі?!😆

У вас теж велелюбні дітки ?» ,- написала телеведуча.

Фолловери почали коментувати побачене.

"Насправді в цьому віці вони дуже щирі і безпосередні" « " які зайчики) обидва маленькі знаменитості)", "який він красень 💋 💋 💋" » " який задоволений Михайло Владиславович😂", - пишуть люди.

До цього повідомлялося, що 30-річна телеведуча і співачка Регіна Тодоренко збентежила кадрами зі своєю спорідненою душею.

Так, Регіна сама назвала свою кращу подругу Аліну-спорідненою душею і сестрою.

На кадрах дівчата постали на кухні з овочами в руках. Зокрема, Тодоренко розмахувала великим зеленим цукіні. Співачка була в синій сукні з рожевими дрібними квіточками, а її подруга козирнула формами в обтягуючому вбранні.

Нагадаємо, що Тодоренко блиснула "підсмаженими булочками" в модному купальнику: "який пейзаж...".

А ще Politeka писала, що Тодоренко спантеличила змінами в зовнішності, зірку не впізнати:»чим старше, тим...".

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