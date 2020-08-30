Популярна телеведуча Регіна Тодоренко показала підрослого сина Михайла
Відповідний знімок зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
На фотографії, хлопчина, якому в грудні місяці виповниться 2 роки, позує сидячи в іграшковому автомобілі з маленькою дівчинкою. Обличчя хлопчика задоволене, а у малятка перелякане.
У підписі Регіна пояснила чому. Вона назвала свого сина велелюбним дитиною.
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«Михайло Владиславович - дуже напористий молодий чоловік. Якщо йому подобається дівчинка, він діє швидко чітко і згідно зі своєю новою звичкою-відразу валить в траву і обіймає ❤️🙈
Тепер ви розумієте, чому у Емілі таке здивування на обличчі?!😆
У вас теж велелюбні дітки ?» ,- написала телеведуча.
Фолловери почали коментувати побачене.
"Насправді в цьому віці вони дуже щирі і безпосередні" « " які зайчики) обидва маленькі знаменитості)", "який він красень 💋 💋 💋" » " який задоволений Михайло Владиславович😂", - пишуть люди.
До цього повідомлялося, що 30-річна телеведуча і співачка Регіна Тодоренко збентежила кадрами зі своєю спорідненою душею.
Так, Регіна сама назвала свою кращу подругу Аліну-спорідненою душею і сестрою.
На кадрах дівчата постали на кухні з овочами в руках. Зокрема, Тодоренко розмахувала великим зеленим цукіні. Співачка була в синій сукні з рожевими дрібними квіточками, а її подруга козирнула формами в обтягуючому вбранні.
Нагадаємо, що Тодоренко блиснула "підсмаженими булочками" в модному купальнику: "який пейзаж...".
А ще Politeka писала, що Тодоренко спантеличила змінами в зовнішності, зірку не впізнати:»чим старше, тим...".
Також Politeka повідомляла, що Тодоренко без краплі збентеження задерла спідницю і виставила напоказ свої достоїнства: "Регіна вміє...".