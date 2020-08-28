Популярна телеведуча Настя Івлеєва жорстко висловилася про свою колегу Регіну Тодоренко

Як передає Politeka.net, в Instagram у Тодоренко з'явилася заява про те, що вона бере участь в новому сезоні шоу «Орел і решка». Як відомо, і Тодоренко, і Івлеєва в різний час були ведучими в цьому шоу. Однак в новому сезоні, який знімається прямо зараз, ведучими стали Настя Івлеєва і Юлія Коваль.

Тодоренко ж у своєму відеозверненні заявила, що зняла круте відео для нового сезону, що природно стало приводом для обговорення в мережі.

Більш того, заява Тодоренко привела Настю в замішання. У коментарі російським ЗМІ вона заявила, що нічого не знає щодо участі колеги в шоу.

"До "Решки" української компанії Teen Spirit вона не має ніякого відношення. З нами вона не катається. В яку "Решку" вона там повертається, взагалі без поняття", - грубо зазначила знаменитість.

Варто відзначити, що сама Тодоренко зараз знаходиться в Москві, де бере участь у проекті «Льодовиковий період». Відповідно, бути присутньою на повноцінних зйомках шоу про подорожі вона не може. Шанувальники припустили, що Регіна може повернутися в інший сезон, який будуть знімати вже після програми з Івлеєвою.

Додамо, що чутки про конфлікт і суперництво між Тодоренко і Івлеєвою ходять давно, але жодна з дівчат офіційно не підтвердила цю інформацію. Тепер же конфлікт між артистками розгорівся з новою силою.

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