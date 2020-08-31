Шоу про подорожі "Орел і решка" успішно виходить в ефір з 2011 року. Завдяки йому про себе заявили дуже яскраві телеведучі

Як передає Politeka.net, за майже 10 років існування проекту в ньому встигло змінитися майже 20 ведучих. Деякі зірки поверталися в проект після уходу. Так, наприклад, сталося з телеведучою Настею Івлеєвою, яка вела 14, 16, 19 і 23 сезони шоу.

Варто відзначити, що "Орел і решка" - це шоу про подорожі, тому телеведучим потрібно не тільки вміти красиво говорити на камеру, але і вміти орієнтуватися в складних ситуаціях. Найчастіше ведучими в шоу брали людей з відмінним почуттям гумору, які могли розрядити обстановку.

Першою парою ведучих, як відомо, були Жанна і Алан Бадоєви. Їх дуже любили глядачі.

У 2-3 сезонах Жанні склав компанію популярний український ведучий Андрій Бєдняков.

Для кар'єри Лесі Нікітюк шоу "Орел і решка" стало проривом. Вона вела його 2 сезони поспіль, після чого кілька разів поверталася.

У 6-7 сезонах шоу вела подружня пара Андрій Бедняков і Настя Коротка.

Найдовше в проекті протрималася Регіна Тодоренко. Саме завдяки цьому шоу вона стала неймовірно популярною в Россі і переїхала туди.

Регіна, до речі, вела шоу з Лесею.

Антон Птушкін і Настя Івлеєва стали новою улюбленою парою телеглядачів. Коли Настя повернулася в проект, фанати мріяли, що разом з нею повернеться і Антон.

Українська телеведуча Аліна Астровська протрималася в проекті три сезони.

Нагадаємо, що Івлеєва з "Орла і Решки" засвітила нову компаньйонку:"кращі подружки".

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