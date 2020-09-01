Старшая дочка Ольги Поляковой Мария отправилась в школу в весьма пикантном наряде
Как передает Politeka.net, украинская певица опубликовала у себя в Инстаграм сториз, на котором показала двоих своих дочек, которые собирались в школу. Сначала она показала младшую дочку Алису, которая была одета в белую футболку с надписью и черные штаны. На лице у девочки была защитная маска в виде мордочки кота.
Затем Ольга продемонстрировала наряд старшей дочки. Мария была одета в черные велосипедки, черный топ, сверху которого она надела широкую белую рубашку. Маша спустила рубашку, оголив одно плечо.
«Второй готов?», - спрашивает Полякова на видео, которое она опубликовала в сторис.
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«Второй уже поехал», - отвечает ей старшая дочь.
«Ну давай, в добрый путь и как можно быстрее. А мамочка еще поспит», - отметила счастливая Полякова и завалилась на кровать.
Добавим, что Мария с удовольствием позировала на камеру, крутилась и показывала, как она нарядилась. Судя по внешнему виду дочек Поляковой, они учатся в школе, где нет строгих правил к внешнему виду.
Как известно, на карантине Ольга очень много времени проводила со своими дочками. Она готовила еду, читала им книжки на ночь, а также устраивала совместные тренировки со старшей дочкой.
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