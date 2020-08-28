Юна дочка Олі Полякової Маша вразила перевтіленням у справжню модель

15-річна дівчина поділилася новим кадром у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Судячи з усього, юна красуня рішуче налаштована на те, щоб піти по стопах зіркової матері і займатися творчою професією. Так, Маша активно пробує себе в образі моделі.

На новому фото дівчина відображена під час показу. Вона впевнено дефілює по воді під відкритим небом. На Поляковій-молодшій світло-блакитна футболка зі стильним принтом і короткі шорти, що дозволяють їй продемонструвати свої довгі ноги. При цьому показ виявився досить ризикованим, так як моделям довелося ходити по холодній воді, про що розповіла Маша.

"Це був незабутній показ, сказати, що було холодно - нічого не сказати", - підписала знімок Маша.

Мати Школярки явно пишається успіхами своєї дочки.

"Моя дівчинка прекрасна", - написала Полякова в коментарях до фото.

Підписники Маші також відреагували на пост дівчини.

"Ґрета Тунберг на минималках", "Ну точно модель", "Машка ще себе покаже взагалі класно, що дітки у Олі не зіпсовані такі як потрібно саме", "Яка гарна дівчинка. Модель просто", "Оля в молодості", "чарівна", "красуня ,але ніжки треба берегти змолоду, що за показ такий так і ревматизм заробити можна", "така ж красива, як Оля, нереальні", - пишуть люди.

Нагадавши, Оля Полякова без сорому і білизни показала секрет своєї краси: "прибулець з Альфа-Центавра".

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