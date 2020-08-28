Юна дочка Олі Полякової Маша вразила перевтіленням у справжню модель
15-річна дівчина поділилася новим кадром у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Судячи з усього, юна красуня рішуче налаштована на те, щоб піти по стопах зіркової матері і займатися творчою професією. Так, Маша активно пробує себе в образі моделі.
На новому фото дівчина відображена під час показу. Вона впевнено дефілює по воді під відкритим небом. На Поляковій-молодшій світло-блакитна футболка зі стильним принтом і короткі шорти, що дозволяють їй продемонструвати свої довгі ноги. При цьому показ виявився досить ризикованим, так як моделям довелося ходити по холодній воді, про що розповіла Маша.
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"Це був незабутній показ, сказати, що було холодно - нічого не сказати", - підписала знімок Маша.
Мати Школярки явно пишається успіхами своєї дочки.
"Моя дівчинка прекрасна", - написала Полякова в коментарях до фото.
Підписники Маші також відреагували на пост дівчини.
"Ґрета Тунберг на минималках", "Ну точно модель", "Машка ще себе покаже взагалі класно, що дітки у Олі не зіпсовані такі як потрібно саме", "Яка гарна дівчинка. Модель просто", "Оля в молодості", "чарівна", "красуня ,але ніжки треба берегти змолоду, що за показ такий так і ревматизм заробити можна", "така ж красива, як Оля, нереальні", - пишуть люди.
Нагадавши, Оля Полякова без сорому і білизни показала секрет своєї краси: "прибулець з Альфа-Центавра".
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