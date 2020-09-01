Популярний російський виконавець Артур Пирожков, відомий як Олександр Ревва, показав своїх красунь-дочок
Як передає Politeka.net, свіже фото він опублікував у себе в Instagram, присвятивши його 1 вересня. На фото дочки Ревви Аліса і Амелі сиділи на дерев'яних сходинках. Вони були одягнені в світлі літні сарафани, їх волосся було розпущене. Дівчатка були схожі на лісових німф, так красиво виглядали їх вбрання.
"Вітаю всіх маленьких і великих учнів з Днем знань!» ,- підписав фото Ревва.
За кілька годин пост Ревви зібрав понад 30 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів.
"Олександр, у вас дуже красиві донечки :) удачі їм в новому навчальному році)», «дуже красиві дівчатка", "Одна на матусю схожа, інша на татуся", "ніжність", "Такі красиві дочки) вам дуже пощастило)","принцеси пішли в тата походу","красуні, татові дочки", "красуні які","Сашині улюблені янголята", "Ягідки", "які красиві дівчатка!! Удачі у всьому", - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що дружина Артура Пирожкова розкрила секрет справжнього імені своєї молодшої дочки. Виявилося, що повне ім'я Амелі-Амелінда. Це стало зрозуміло з поста жінки про те, що діти дуже швидко ростуть.
Нагадаємо, що спокуслива дружина Артура Пирожкова засвітила чудовий бюст:"Богиня краси".
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