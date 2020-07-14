Зірка «Татусевих дочок», російська актриса Мирослава Карпович вже встигла з'їхатися з актором Павлом Прилучним

Сусіди і персонал, який працює в заміському будинку актора, були в шоці від нової пасії Павла. Відзначається, що Карпович з перших же днів стала скандалити з персоналом і вже встигла посваритися з хатньою робітницею.

Як відомо, після розлучення зі своєю дружиною Агатою, яка звинуватила його в домашньому насильстві, Прилучний залишив собі заміський будинок, а дружину з дітьми відправив жити в московську квартиру. Як повідомляють очевидці, в будинку вже заправляє нова господиня. Мирослава нібито перевезла до Прилучного свої речі і відчуває себе як вдома. Відзначається, що зірка серіалу проявляє грубість по відношенню до домробітниці, підвищує на неї голос.

«Вимагала, щоб слухалися тільки її і виконували всі вказівки. Вона веде себе так, ніби завжди тут жила. Але ж це не так», - повідомив інсайдер.

Як відомо, нещодавно Карпович відпочивала з Прилучним і його дітьми в Криму. У мережу злили фото і відео, що підтверджують їх роман. Судячи з усього, між акторами все серйозно, так як Карпович активно няньчиться з дітьми Агати і Павла.

При цьому фанати колишнього подружжя обурюються і активно хейтять Карпович за те, що вона нібито зруйнувала сім'ю.

Нагадаємо, що Карпович таємно окільцювала Прилучного, розкриті деталі: "Змусила!".

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