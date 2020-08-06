Російський актор Михайло Козаков розповів громадськості подробиці особистої трагедії

Про це пише Politeka.net, керуючись особистою сторінкою актора в Instagram.

Зірка телесеріалу "Татусеві дочки" Михайло Козаков на своїй сторінці опублікував фото, на якому він прикутий до інвалідного візка.

Нагадаємо, що Михайло звалився з 12-метрової висоти, серйозно пошкодивши обидві ноги.

Один з підписників поцікавився: "Замість гіпсу тепер ось так?"

Як відомо, акторові після того, що сталося в ноги "вмонтували" металеві пластини, за допомогою яких буде проходити інтенсивна реабілітація. Козакова довелося перенести 6-годинну операцію.

Раніше ми розповідали, за яких обставин Михайло зробив круте піке вниз з висоти п'ятиповерхового будинку. Актор просто не помітив, як під його ногами закінчилася тверда поверхня даху, коли той займався пейзажної зйомкою.

Михайло Козаков отримав широку популярність після того, як зіграв персонажа Полежайкіна в серіалі "Татусеві дочки", в той час ставши народним улюбленцем. Після відходу з професії в 2013 році, артист помітно схуд, що відзначили підписники.

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