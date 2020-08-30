Колишня дружина Бреда Пітта, актриса Анджеліна Джолі прокоментувала його новий роман

Днями стало відомо, що 56-річний Бред Пітт як мінімум дев'ять місяців вже зустрічається з 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральскі. Німецьку модель в мережі вже назвали "молодою копією Джолі" через зовнішню схожість з актрисою.

На цей роман відреагувала Анджеліна Джолі, яка заявила, що не відчуває до колишнього чоловіка ніяких почуттів і його особисте життя її не цікавить. Однак, в оточенні зірки розповіли зовсім про інші почуття актриси, писати Hollywood Life.

Зокрема, вони розповіли, що Джолі побоюється, нібито через нові стосунки у Пітта зіпсується спілкування з дітьми.

Інсайдер розповів, що в даний час актриса стурбована тільки вихованням дітей, і на відміну від свого колишнього чоловіка, не збирається поки заводити нові романи.

"Джолі не відчуває до Бреда ніяких романтичних почуттів. Вона не вникає в деталі його особистого життя, поки це не торкнеться дітей. Їх благополуччя - її головний пріоритет і стурбована вона тільки цим", – поділилося джерело.

Джолі побоюється, що роман з молодою моделлю може негативно відобразитися на відносинах Пітта з дітьми. Ймовірно, він буде бачитися з ними значно рідше.

"Її трохи турбує, що в той час, коли вона присвятила весь свій час дітям, Бред почав нові відносини. Для Анджеліни ж особисте життя відійшло на другий план", - констатував Інсайдер.

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