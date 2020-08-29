Розкрито деякі подробиці особистого життя зірки Голлівуду Бреда Пітта

Про це пише Пліткар.

За інформацією інсайдерів, 56-річний Бред Пітт як мінімум дев'ять місяців вже зустрічається з молодою німецькою моделлю Ніколь Потуральскі.

Вперше зоряну пару засікли на концерті Каньє Уеста восени 2019 року в концертному залі "Голлівуд-боул" в Лос-Анджелесі. Очевидці з заходу запевняють, що вони захоплено спілкувалися один з одним до того, поки не почався виступ репера.

В даний момент Бред Пітт і Ніколь Потуральскі насолоджуються спільною відпусткою у Франції.

Як Пітту і Потуральскі так довго вдалося зберегти свої відносини в таємниці, велике питання. Джерела ж стверджують, що Бред і Ніколь перестали ховатися від сторонніх очей і вели себе на публіці як "закохані підлітки". Тому не виключено, що дуже скоро зоряна пара скоро офіційно оголосить про свій статус.



Раніше ми розповідали, що 56-річний Бред Пітт проміняв Дженніфер Еністон на молоду модель з Німеччини.

Голлівудську зірку з новою обраницею в аеропорту Ле-Кастейє, куди пара прибула на приватному літаку. За даними джерел, Бред Пітт разом з німецькою моделлю Ніколь Потуральскі вирушили відпочивати на південь Франції, ймовірно, вони зупинилися в маєтку актора Шато Міраваль, де зірка Голлівуду відзначала пишне весілля з Джолі.

У Мережі вже помітили, що дівчина-суміш Анджеліни Джолі та Ірини Шейк. Вона разюче схожа на колишню дружину Пітта формою голови, рисами обличчя і стрункою фігурою.

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