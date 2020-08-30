Нова кохана Брэда Пітта, модель Ніколь Потуральскі виявилася заміжня і з дитиною

Як передає Politeka.net, подробиці виданню Daily Mail розповіли знайомі красуні.

Нещодавно Бреда Бітта помітили у французькому аеропорту в компанії дівчини, в якій дізналися 27-річну німецьку модель Ніколь Потуральскі. За словами джерел, вона познайомилася з голлівудською зіркою в серпні 2019 року в Берліні в закладі свого чоловіка, 68-річного ресторатора Роланда Мері. Бред Пітт разом з режисером Квентіном Тарантіно відвідали ресторан «Borchardt», коли приїжджали в Німеччині на прем'єру фільму «Одного разу в Голлівуді». Роланд познайомив почесних гостей зі своєю дружиною, яка народила йому сина Еміля.

Як стверджують знайомі, Ніколь все ще перебуває в шлюбі. Примітно, що вона використовує псевдонім з прізвищем чоловіка: Ніко Мері. Роланд не поширюється про можливий роман Бреда Пітта з його дружиною, але подейкують, що у пари вільні стосунки в шлюбі і вони можуть зустрічатися, з ким захочуть. Нібито, бізнесмен ставиться до інтрижки Ніколь філософськи і не особливо ревнує. У нього вже було три шлюби і в цілому п'ятеро дітей.

У той же час, Бред і Ніколь, схоже, щасливі разом. Раніше очевидці розповіли ЗМІ, що знаменитості поводилися як Підлітки і навіть цілувалися на людях.

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