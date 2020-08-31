Алла Пугачова захопила молодим видом на новому фото

Як повідомляє Politeka.net, новим знімком поділився чоловік російської Примадонни на своїй сторінці в Instagram.

"Поїхали«, - коротко підписав фотографію Галкін і додай хештег»парочка".

На спільному Селфі радісне подружжя відображене в авто. Судячи з фото, дітей в поїздку вони з собою не взяли.

У коментарях захоплюються такою парочкою.

"Класні", "прекрасна пара», «суперські», "які ви круті", "які ви милі!!!" ,- пишуть в коментарях.

Багато компліментів отримала і особисто Алла Пугачова. У мережі помітили, що вона різко помолодшала.

"Алла Борисівна просто вогонь, 😍 💥 👌 👌 👌 незрівнянна!!!", "Класні😍 😍 😍 😍 Аллочка як дівчинка коли поруч ви, Максим», «Алла Борисівна просто бомбічно виглядає», - захоплюються примадонною.

Фоллевери бажають подружжю щасливої дороги.

"Відмінної поезки", - пишуть в мережі.

При цьому, куди вони зібралися Галкін так і не розповів.

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