Алла Пугачова захопила молодим видом на новому фото
Як повідомляє Politeka.net, новим знімком поділився чоловік російської Примадонни на своїй сторінці в Instagram.
"Поїхали«, - коротко підписав фотографію Галкін і додай хештег»парочка".
На спільному Селфі радісне подружжя відображене в авто. Судячи з фото, дітей в поїздку вони з собою не взяли.
У коментарях захоплюються такою парочкою.
"Навіщо соромитися?": блондинка з "Квартал 95" зняла купальник і показала, чим полонить чоловіків
Валюха з "Сватів" різко схудла і вразила зовнішнім виглядом: "дай вам Бог здоров'я"
Пенсія з 1 вересня 2020 року: кому призначені нові доплати і надбавки, "по 500 гривень..."
Настя Івлеєва з "Орла і решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко: "Не має ніякого відношення"
"Класні", "прекрасна пара», «суперські», "які ви круті", "які ви милі!!!" ,- пишуть в коментарях.
Багато компліментів отримала і особисто Алла Пугачова. У мережі помітили, що вона різко помолодшала.
"Алла Борисівна просто вогонь, 😍 💥 👌 👌 👌 незрівнянна!!!", "Класні😍 😍 😍 😍 Аллочка як дівчинка коли поруч ви, Максим», «Алла Борисівна просто бомбічно виглядає», - захоплюються примадонною.
Фоллевери бажають подружжю щасливої дороги.
"Відмінної поезки", - пишуть в мережі.
При цьому, куди вони зібралися Галкін так і не розповів.
Нагадаємо, що Пугачова-тусовщиця злилася в чуттєвому Танці з екс-коханцем Наташі Корольової: "ще живчик".
Як повідомляла Politeka, розлучення Пугачової і Галкіна, на примадонну вже поклали око: "черга з чоловіків...".
Також Politeka писала, що Пугачова довела до психушки відомого українця, друг розкрив деталі: "два тижні лежав в...".