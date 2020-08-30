Новий образ російської співачки Алли Пугачової викликав масу обговорення в мережі

Як відомо, легендарна артистка не є активним користувачем соцмережі Instagram, як її чоловік Максим Галкін. Багато кадрів, присвячені співачці, з'являються на її фан-сторінках, передає Politeka.net

Так, наприклад, на одному з акаунтів був оприлюднений знімок помолоділої і посвіжілої Алли Борисівни, де вона вийшла в світ в білій короткій сукні з рюшиками і оборочками. Артистка із задоволеною посмішкою на обличчі злегка присіла і помахала публіці .

"Всім привіт))❤️", - йдеться у підписі.

Зовнішній вигляд Примадонни викликав палкі суперечки в мережі. Одним коментаторам дуже сподобався новий стиль Алли Борисівни, інші, навпаки, розкритикували його.

"Грайлива така😍 😍 😍", " Вона - з привітом!)))❤️😍❤️😍😍❤️😍❤️😍🙌🙌❤️😍😍🙌🔥», «Мені все подобається, але я б трохи змінила стиль, просто я не люблю рюшички і пір'ячко», " Обожнюю! Так тримати❤️❤️❤️", "Народна співачка«," розкажіть, як ви тримаєтеся молодцем. Пластика це зрозуміло, але Алла Борисівна, звідки стільки енергії? Ви молодець", - пишуть люди.

Раніше ми писали, оголена Алла Пугачова у ванній показала, як вони з Максимом Галкіним розважаються в своєму розкішному замку.

На першому фото перед глядачами постає сама Примадонна, яка ніжиться у ванній, закриваючи своє оголене тіло тільки піною.

У цей момент перед нею з'являється її чоловік в образі капітана Джека Горобця з популярної франшизи «Пірати Карибського моря».

Нагадаємо, що Пугачова-тусовщиця злилася в чуттєвому Танці з екс-коханцем Наташі Корольової: "ще живчик".

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