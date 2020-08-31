Звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем мини

Артистка «Женского Квартала» поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Лера позирует в соблазнительном платье в обтяжку. Черный наряд с оригинальной блестящей отделкой идеально сидит по фигуре звезды, а его короткая юбка позволяет Товстолес показать свои стройные ножки во всей красе. Образ юмористки дополняет аккуратная укладка.

На первых двух снимках можно различить лишь силуэт певицы, которая позирует в темноте. Товстолес эффектно выгибает спину и кокетливо поднимает согнутую в колене ногу. На последнем фото можно заметить, что снимки сделаны на съемках нового шоу «Квартала».

«Не удержалась и выложила все фотки Ксюши Твердохлеб. Спасибо Ксюше, что напомнила мне какая невероятная у меня работа. Вообще «работа» такое скучное слово для моей профессии. Но иногда, я все же упускаю из вида какая красота меня окружает», - подписала фото артистка.

Ее поклонники тут же принялись комментировать увиденное.

«Богиня», «Какие фото!», «Шикарные фотографии», «Ну бомба!», «Классные и крутые кадры! Ксюша отличный и крутой фотограф))», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Товстолес похвасталась спортивной фигурой на прогулке.

Лера показала стильный образ во время прогулки на спортивной площадке - коротенький бледно-бежевый топ и спортивные штаны с высокой талией идеально сочетались с белыми кроссовками. Свой образ, как оказалось, девушка скопировала у Кайли Дженнер.

Напомним, горячая блондинка из "Квартал 95" скопировала образ Кайли Дженнер на прогулке.

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