Звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем мини
Артистка «Женского Квартала» поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Лера позирует в соблазнительном платье в обтяжку. Черный наряд с оригинальной блестящей отделкой идеально сидит по фигуре звезды, а его короткая юбка позволяет Товстолес показать свои стройные ножки во всей красе. Образ юмористки дополняет аккуратная укладка.
На первых двух снимках можно различить лишь силуэт певицы, которая позирует в темноте. Товстолес эффектно выгибает спину и кокетливо поднимает согнутую в колене ногу. На последнем фото можно заметить, что снимки сделаны на съемках нового шоу «Квартала».
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«Не удержалась и выложила все фотки Ксюши Твердохлеб. Спасибо Ксюше, что напомнила мне какая невероятная у меня работа. Вообще «работа» такое скучное слово для моей профессии. Но иногда, я все же упускаю из вида какая красота меня окружает», - подписала фото артистка.
Ее поклонники тут же принялись комментировать увиденное.
«Богиня», «Какие фото!», «Шикарные фотографии», «Ну бомба!», «Классные и крутые кадры! Ксюша отличный и крутой фотограф))», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Товстолес похвасталась спортивной фигурой на прогулке.
Лера показала стильный образ во время прогулки на спортивной площадке - коротенький бледно-бежевый топ и спортивные штаны с высокой талией идеально сочетались с белыми кроссовками. Свой образ, как оказалось, девушка скопировала у Кайли Дженнер.
Напомним, горячая блондинка из "Квартал 95" скопировала образ Кайли Дженнер на прогулке.
Как сообщала Politeka, горячая блондинка из "Квартал 95" сверкнула упругими прелестями в камышах: "Шакира".
Также Politeka писала, что влажная блондинка из "Квартал 95" похвасталась загоревшими "булочками" в купальнике: "Пошла жара".