Украинская шоувумен травести-дива Монро удивила светлым образом и откровенным признанием

Знаменитость порадовала фанатов новым фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. Она посвятила пост своим хейтерам и сплетникам, осудила недоброжелателей, которые выносят сор из избы и рассказывают в комментариях о неприятных случаях из жизни звезды.

По такому случаю Монро опубликовала снимок, для которого нарядилась в откровенное платье с завязками на груди. Видно, что она не надела под низ бюстгальтер. Образ довершил яркий макияж с густыми тенями на веках, а также ожерелья в виде губ.

"Мур, мяу, адепты клана (отныне Мы не секта 😉). У меня в комментаторах На YouTube есть парочка... здесь должно быть крепкое словцо - характеристика их мерзкой сущности, Но ограничусь литературным: подлецов; явно знавшие меня лично, либо же вхожи в дома к моим бывшим друзьям, которые в частной беседе наверняка сплетничают обо мне (кому же еще мыть кости). И приходят в комментарии и вываливают личную информацию", - возмутилась Монро.

Пользователи соцсети поддержали шоувумен в комментариях:

"Мур - предводительница клана монританцев!😍"; "Королева ютуба! И никакие злобные комментаторы вам в подмётки не годятся)))"; "Странно, а ведь грязь к Вам не липнет..."; "Монро Вы очень сильная личность и думаю Вас этим не сломать. Смотрю, слушаю, читаю Вас с большим удовольствием!".

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