Известная украинская травести-дива Монро поделилась впечатляющим снимком из прошлого

Как передает Politeka.net, фотографию звезда опубликовала у себя в Инстаграм. На фото, сделанном в 2010 году Монро была еще совсем молодой. На ней красовалось розовое платье и рыжий парик. Образ завершали длинные перчатки и веер из перьев. Как рассказала Монро своим поклонникам, она хранит все концертные костюмы, которые имеют историческую и художественную ценность.

«2010 год. Интересно, Сейчас влезу в этот наряд? Делаем ставки, господа и дамы», - подписала фото Монро.

За 20 минут масса поклонников оценили архивный снимок дивы, оставив множество положительных отзывов.

«Конечно. Возможно, придётся немного перешить, но я верю в Вас!», «Влезете, вы стройняшка!», «А фото подтверждение будет)? Моложе были сочнее. Влезете!», «Уверенна в Вас. Даже если не влезете», «Лиса Алиса», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что травести-дива Монро поделилась соблазнительным фото, на котором предстала в романтическом образе. Волосы Монро были завиты. При этом дива смотрела в камеру, приподняв подбородок. Модель приоткрыла губы, а в зубах держала розу. Особой пикантности кадру придали яркие губы Монро.

Напомним, что травести-дива Монро с нескромным декольте заткнула за пояс красоток из глянцевых журналов: "Богиня".

Как сообщала Politeka, разомлевшая Монро без белья пошалила с подвыпившыми мужчинами на яхте: "Отдельная любовь".

Также Politeka писала, что травести-дива Монро вскружила голову неординарными образами.