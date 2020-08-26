Известная украинская травести-дива Монро похвасталась фигурой в мини

Звезда похвасталась фигурой на улице под радужным зонтом, передает Politeka.net. Соответствующее фото Монро опубликовала в своем Инстаграм.

Модель шла по улице в сапожках. Клетчатое мини-платье позволило насладиться видами на стройные ножки. Звезда распустила длинные волнистые волосы. Ее образ отлично завершил макияж с акцентом на глаза.

В посте Монро рассказала, что ее кулинарное видео завоевало успех. Звезда пообещала забрать книгу рецептов у своей мамы и еще порадовать своих поклонников. Также звезда рассказала о дальнейших планах.

"В преддверии первого сентября хочу выпустить мотивационно-бодрящее видео для всех школьников (а меня смотрят дети и подростки) и, конечно же, их родителей!", - написала артистка

Звезда отметила, что даже когда в жизни присутствует неприятное и неизбежное, это нужно принять и начинать искать положительные моменты.

"Посему, просьба ответить на два вопроса: 1. Сколько стоит стартовый набор школьника (класс не имеет значения) в вашем регионе? 2. Вас устраивает нынешняя система образования? И бонусом: ваш ребенок хочет ходить в школу?", - поинтересовалась звезда.

За два часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев:

"Крестница идёт в 1 класс. Обошлось все сборы и ремонты класса приблизительно 8-9 тысяч. Идти в школу хочет. Современное образование маму девочки вгоняет в кошмар", "5-6 тыщ - две рубахи, штаны, туфли, канцелярия, стартовый", "Какое фото 🤩, как сейчас модно говорить, атмосфЭрное)) Вас смотрят ещё и педагоги, промотивируйте) и их, пожалуйста!", "Великолепная".

Напомним, что травести-дива Монро с нескромным декольте заткнула за пояс красоток из глянцевых журналов: "Богиня".

Как сообщала Politeka, разомлевшая Монро без белья пошалила с подвыпившыми мужчинами на яхте: "Отдельная любовь".

Также Politeka писала, что травести-дива Монро вскружила голову неординарными образами.