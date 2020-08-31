Популярна українська співачка Джамала поділилася найрадіснішими кадрами цього літа з відпочинку зі своєю сім'єю

Зірка опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

У червні цього року Джамала стала матір'ю вдруге. Однак, це не завадило їй насолодитися морем і пляжем в Туреччині. Так, зірка опублікувала цілу серію фотографій, присвячену відпочинку з сім'єю.

На знімках можна побачити саму співачку в суцільному купальнику, а також її чоловіка Бекіра Сулейманова, 2-річного сина Еміра і навіть півторамісячного малюка, якого назвали Селім-Гірай. Також на фото відзначилася сестра Джамали зі своїми доньками.

"Літо, спасибі за те, що ти взагалі сталося! Вже сумую. Не уявляю літа без моря, дітей і рідних", - написала в підписі до знімків Джамала.

Її шанувальники тепло відреагували на такий зворушливий пост.

"З сестрою як 2 краплі", " Емір такий зайка. Сестричка у Вас красуня нереальна. Генетика сильна штука, дві красуні", "ви і ваша сім'я дуже хороші", "Краса! Чудові фотографії! Згадували вас на зустрічі до Дня Незалежності в Мармарісі, пишаємося, що ви були саме тут",- пишуть люди.

До цього ми писали, що Джамала опублікувала фотографії з концерту, який проходив просто неба в столичному ботсаду.

На ній - колготки у велику сітку, оригінальні чоботи з пишним верхом на зав'язці, фіолетова туніка і довгі рукавички такого ж кольору, а зверху – багатошарова пишна довга накидка з оборками, яка приховує тендітну фігуру артистки.

Нагадаємо, Джамала одягла пишне вбрання і зробила несподіване зізнання.

Як повідомляла Politeka, Джамалу, що затьмарила Кароль і Полякову, змусили виправдовуватися за надто відверте декольте.

Також Politeka писала, що ефектна Джамала розпалила мегавідертим декольте.