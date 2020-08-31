Світлана Лобода показала, як насолоджується останніми миттєвостями літа, що минає

Популярна українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, показала, як проводить час на відпочинку. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на її Instagram.

Так, на фото Лобода позує в басейні на надувному колі у вигляді єдинорога. Для розслабленого відпочинку співачка вибрала чорний купальник-бікіні, що прикриває лише найінтимніші місця, і чорний капелюх. Лобода ефектно позує на колі, демонструючи свій розкішний загар і плавні вигини ідеальної фігури.

"Час релаксу", - коротко підписала знімок співачка.

Шанувальники зірки тут же почали коментувати її фото.

"Ідеальна", "фото супер", "шикарна", "які вигини мати його", "Лободуся русалочка", "шикарний вигляд!", "Яка апетитна смажена курочка!", "У вас літо ніколи не закінчується фото сонячне а ви прекрасні", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Лобода похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку.

Так, на опублікованій фотографії Лобода позує в ефектному міні-вбранні, який підкреслює її і без того ідеальну фігуру. Красуня позує на тлі басейну, а позаду неї видніються гори під час заходу сонця.

Незважаючи на те, що кадр співачка ніяк не підписала, шанувальники Лободи буквально «вибухнули» коментарями.

Нагадавши, схудла Лобода підкорила формами в ефектному міні на курорті: "Пані!".

Як повідомляла Politeka, молодша сестра Лободи в білосніжному вбранні ефектно задерла ногу прямо в літаку: фото красуні.

Також Politeka писала, що схудла Лобода без зайвої скромності показала принади в "невидимому" бікіні: "Я активно займалася...".