Знаменита українська співачка Настя Каменських повеселилася перед концертів в зухвалому вигляді

Настя багато разів розповідала, як полюбити себе, доглядати за шкірою і тренуватися, щоб схуднути. Артистка завжди намагається ділитися доступною інформацією в своєму Instagram і досить нерідко дивувати пікантними фото в провокаційних образах. При цьому Настя любить показувати також свої кращі концертні кадри.

У розділі Сторі в Instagram Каменських з'явилися фото і короткий ролик, зроблені перед концертом знаменитості. Виступ співачки проходив кілька днів тому, на виступі артистка блищала фігурою в чорному комбінезоні з прозорими вставками на стегнах і модним принтом "зебра", який також помічений на костюмах дівчаток з підтанцьовки.

При цьому, щоб подражнити фанатів, Настя станцювала перед дзеркалом в модному вбранні і показала тим самим, як схудла.

Кожен день Настя ділиться в розділі Сторі в Instagram кадрами з тренувань і розповідає, як харчується, а також, якими справами займається вдома. Кілька годин тому зірка знову вирушила на відпочинок, але навіть це не стало перешкодою для того, щоб відправитися рано вранці на пробіжку.

Також вона поділилася в Instagram кадром, на якому позувала на пляжі в спортивному костюмі власного дизайну зі спеціальної тканини. Волосся зірка зав'язала в низький пучок, а на обличчі її був відсутній звичний макіяж. При цьому Настя виглядала доглянуто і свіжо. Останнім часом в мережі растространилиь чутки про вагітність зірки, тому вона всіляко показує свою фігуру, щоб спростувати заяви фанатів:

"Happy summer weekend morning ☺ ️ бажаю, щоб останні дні цього літа були для вас найсолодшими і незабутніми ☺ розповідайте, які у вас плани на вихідні? ☺ ️ ",- написала Настя.

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