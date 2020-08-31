Дружина артиста студії "Квартал 95" Євгена Кошового в останній день літа показала себе в новому образі

Ксенія Кошова поділилася новим Селфі в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Напередодні першого вересня красуня вирішила змінити звичний образ і підстриглася. Якщо раніше її блондинисте волосся було нижче лопаток, то нова стрижка Ксенії довжиною трохи вище її плечей. Дружина Кошового вирішила доповнити свій образ стильним укладанням з великою завивкою, яка ідеально підкреслила її риси обличчя.

На селфі, зробленому в дзеркалі, Кошова щасливо посміхається, позуючи в новому образі.

"В осінь з новою зачіскою", - підписала фото вона.

Можна припустити, що її чоловік буде радий такому перетворенню.

До цього ми писали, що Кошовий захопив любовним посланням до дружини.

Артист яскраво привітав дружину з днем народження віршем на сторінці в «Instagram», уточнивши, що ці рядки з "невиданого" і публікуються вперше.

"З Днем народження, любов всього мого життя. Я поруч навіть, коли далеко", - написав артист.

Зазначимо, любовне послання Кошового захопило користувачів мережі. Багато хто визнав таке звернення дуже зворушливим. В коментарях приєднуються до привітань.

Нагадаємо Євген Кошовий і Ксенія Стрельцова одружилися 7 липня 2007 року.

Нагадавши, стривожений Кошовий з "Квартал 95" терміново попередив українців, можна залишитися без грошей.

Як повідомляла Politeka, любовне послання Кошового з "Квартал 95" блондинці-красуні потрапило в мережу.

Також Politeka писала, що Кошового довели до сліз на репетиції «Квартал 95», Кравець не витримала: кадри істерики.