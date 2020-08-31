Дружина артиста студії "Квартал 95" Євгена Кошового в останній день літа показала себе в новому образі
Ксенія Кошова поділилася новим Селфі в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.
Напередодні першого вересня красуня вирішила змінити звичний образ і підстриглася. Якщо раніше її блондинисте волосся було нижче лопаток, то нова стрижка Ксенії довжиною трохи вище її плечей. Дружина Кошового вирішила доповнити свій образ стильним укладанням з великою завивкою, яка ідеально підкреслила її риси обличчя.
На селфі, зробленому в дзеркалі, Кошова щасливо посміхається, позуючи в новому образі.
"В осінь з новою зачіскою", - підписала фото вона.
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Можна припустити, що її чоловік буде радий такому перетворенню.
До цього ми писали, що Кошовий захопив любовним посланням до дружини.
Артист яскраво привітав дружину з днем народження віршем на сторінці в «Instagram», уточнивши, що ці рядки з "невиданого" і публікуються вперше.
"З Днем народження, любов всього мого життя. Я поруч навіть, коли далеко", - написав артист.
Зазначимо, любовне послання Кошового захопило користувачів мережі. Багато хто визнав таке звернення дуже зворушливим. В коментарях приєднуються до привітань.
Нагадаємо Євген Кошовий і Ксенія Стрельцова одружилися 7 липня 2007 року.
Нагадавши, стривожений Кошовий з "Квартал 95" терміново попередив українців, можна залишитися без грошей.
Як повідомляла Politeka, любовне послання Кошового з "Квартал 95" блондинці-красуні потрапило в мережу.
Також Politeka писала, що Кошового довели до сліз на репетиції «Квартал 95», Кравець не витримала: кадри істерики.