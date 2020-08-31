Жена артиста студии «Квартал 95» Евгения Кошевого в последний день лета показала себя в новом образе

Ксения Кошевая поделилась новым селфи в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Накануне первого сентября красотка решила сменить привычный образ и подстриглась. Если раньше ее блондинистые волосы были ниже лопаток, то новая стрижка Ксении длиной чуть выше ее плеч. Жена Кошевого решила дополнить свой образ стильной укладкой с крупной завивкой, которая идеально подчеркнула ее черты лица.

На селфи, сделанном в зеркале, Кошевая счастливо улыбается, позируя в новом образе.

«В осень с новой прической», - подписала фото она.

Можно предположить, что ее муж будет рад такому преображению.

До этого мы писали, что Кошевой восхитил любовным посланием к жене.

Артист ярко поздравил жену с днем рождения стихотворением на странице в «Инстаграм», уточнив, что эти строки из "неизданного" и публикуются впервые.

«С Днём Рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом даже, когда далеко», - написал артист.

Отметим, любовное послание Кошевого восхитило пользователей сети. Многие сочли такое обращение очень трогательным. В комментариях присоединяются к поздравлениям.

Напомним Евгений Кошевой и Ксения Стрельцова женились 7 июля 2007 года.

Напомним, встревоженный Кошевой из "Квартал 95" срочно предупредил украинцев, можно остаться без денег.

Как сообщала Politeka, любовное послание Кошевого из "Квартал 95" блондинке-красавице попало в сеть.

Также Politeka писала, что Кошевого довели до слез на репетиции «Квартал 95», Кравец не выдержала: кадры истерики.