Звезда «Квартал 95» Евгений Кошевой восхитил любовным посланием к жене
Как передает Politeka.net, артист ярко поздравил жену с днем рождения на странице в «Инстаграм», уточнив, что эти строки из "неизданного" и публикуются впервые.
«Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет.
И с каждым днём становится сильней.
Угадываю, что тебя тревожит, Безумно благодарен за детей
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Стараюсь сделать жизнь твою комфортной.
Пусть где-то ошибаюсь. Иногда.
Надеюсь, ни секунды не жалеешь,
Что в ЗАГСЕ ты тогда сказала «ДА»
Кайфуй. Живи и никого не слушай.
Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да?
Люблю тебя, моя Богиня Ксюша😘😘😘
Любил. Люблю. Буду любить всегда
С Днём Рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом даже, когда далеко😊», - написал артист.
Отметим, любовное послание Кошевого восхитило пользователей сети. Многие сочли такое обращение очень трогательным. В комментариях присоединяются к поздравлениям.
Напомним Евгений Кошевой и Ксения Стрельцова женились 7 июля 2007 года.
У них есть две дочери – Варвара (2008 года рождения) и Серафима (2014 г.р.).
Ксения Кошевая окончила балетную школу в Москве, танцует в балете Елены Коляденко «Freedom», также занимается своим брендом детской одежды.
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