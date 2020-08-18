Звезда «Квартал 95» Евгений Кошевой восхитил любовным посланием к жене

Как передает Politeka.net, артист ярко поздравил жену с днем рождения на странице в «Инстаграм», уточнив, что эти строки из "неизданного" и публикуются впервые.

«Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет.

И с каждым днём становится сильней.

Угадываю, что тебя тревожит, Безумно благодарен за детей

Стараюсь сделать жизнь твою комфортной.

Пусть где-то ошибаюсь. Иногда.

Надеюсь, ни секунды не жалеешь,

Что в ЗАГСЕ ты тогда сказала «ДА»

Кайфуй. Живи и никого не слушай.

Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да?

Люблю тебя, моя Богиня Ксюша😘😘😘

Любил. Люблю. Буду любить всегда

С Днём Рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом даже, когда далеко😊», - написал артист.

Отметим, любовное послание Кошевого восхитило пользователей сети. Многие сочли такое обращение очень трогательным. В комментариях присоединяются к поздравлениям.

Напомним Евгений Кошевой и Ксения Стрельцова женились 7 июля 2007 года.

У них есть две дочери – Варвара (2008 года рождения) и Серафима (2014 г.р.).

Ксения Кошевая окончила балетную школу в Москве, танцует в балете Елены Коляденко «Freedom», также занимается своим брендом детской одежды.

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