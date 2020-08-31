Популярна українська співачка Надя Дорофєєва красиво попрощалася з літом чуттєвим фото

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим знімком у своєму Instagram.

Надя вирішила попрощатися з літом, показавши себе в ніжному і досить відвертому образі. Так, зірка розслаблено лежить на зеленому газоні в білих шортах і рожевому ліфі від купальника. Дорофєєва лежить на животі, тому глядачам відкривається ідеальний вид на її оголену спину, на якій видніються лише тонкі зав'язки від купальника.

Волосся красуні заплетене у вільну косу і щедро прикрашене ромашками. Поруч з Надею на траві лежать персики і вишні, а сама співачка тримає в руці надкушену сливу.

"Якесь ти швидке, літо", - підписала кадр співачка.

Її шанувальникам таке фото припало до душі.

"Чомусь на русалочку нагадує це фото", "Ой, а зачіска яка красива", "Надя, ти така мила і красива", "ікона стилю", "яка естетика літа, що минає, вах", "шалено красива", "Хом'ячим нишком, Надюша?", "Та зніми вже цей рушник)", " Натюрморт дівчинка і персики. Мати я осліп", - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Дорофєєва знялася в одній нижній білизні і розповіла про прийняття себе.

Вона додала нове фото, на якому позує в одній білизні. Дорофєєва показала своє підтягнуте тіло в світло-сірому комплекті білизни в спортивному стилі. Вона розслаблено сидить на підлозі, дивлячись в камеру і злегка посміхаючись.

Нагадаємо, безстрашна Дорофєєва роздяглася до білизни і показала, як треба любити себе.

Як повідомляла Politeka, Потапу знайшли заміну Наді Дорофєєвій після розпаду "Время и стекло": "Очманіти! Реально схожа".

Також Politeka писала, що грайлива Дорофєєва в короткому топі побешкетувала на вулиці посеред білого дня.