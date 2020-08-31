У мережі з'явився архівний знімок, на якому зображені Володимир Зеленський і Алла Пугачова

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram режисер, фотограф і кращий друг російських зірок Роман Родін опублікував цікавий архівний знімок.

"Продовжую серію унікальних фотографій. Вона була опублікована колись на сторінці нашого популярного видання WORLDPODIUM.RU", - підписав знімок Родін.

На фото зображені Володимир Зеленський, Лоліта Мілявська, Алла Пугачова, Філіп Кіркоров, Роман Ємельянов і Борис Краснов. Всі вони потрапили в кадр під час роботи над першим сезоном шоу «Фактор а» в 2011 році.

Тоді Кіркоров і Зеленський були ведучими, а Пугачова, Ємельянов і Краснов – суддями проекту.

Раніше ми писали, що оголена Алла Пугачова у ванній показала, як вони з Максимом Галкіним розважаються в своєму розкішному замку.

На першому фото перед глядачами постає сама Примадонна, яка ніжиться у ванній, закриваючи своє оголене тіло тільки піною.

У цей момент перед нею з'являється її чоловік в образі капітана Джека Горобця з популярної франшизи «Пірати Карибського моря».

Нагадаємо, що Пугачова-тусовщиця злилася в чуттєвому Танці з екс-коханцем Наташі Корольової: "ще живчик".

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