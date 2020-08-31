В Сети появился архивный снимок, на котором запечатлены Владимир Зеленский и Алла Пугачева

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм режиссер, фотограф и лучший друг российских звезд Роман Родин опубликовал любопытный архивный снимок.

«Продолжаю серию уникальных фотографий. Она была опубликована когда-то на странице нашего популярного издания WORLDPODIUM.RU», - подписал снимок Родин.

На фото запечатлены Владимир Зеленский, Лолита Милявская, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Роман Емельянов и Борис Краснов. Все они попали в кадр во время работы над первым сезоном шоу «Фактор А» в 2011 году.

Тогда Киркоров и Зеленский были ведущими, а Пугачева, Емельянов и Краснов – судьями проекта.

Ранее мы писали, что обнаженная Алла Пугачева в ванной показала, как они с Максимом Галкиным развлекаются в своем роскошном замке.

На первом фото перед зрителями предстает сама Примадонна, которая нежится в ванной, закрывая свое обнаженное тело только пеной.

В этот момент перед ней появляется ее супруг в образе капитана Джека Воробья из популярной франшизы «Пираты Карибского моря».

Напомним, что Пугачева-тусовщица слилась в чувственном танце с экс-любовником Наташи Королевой: "Еще живчик".

Как сообщала Politeka, развод Пугачевой и Галкина, на примадонну уже положили глаз: "Очередь из мужей...".

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