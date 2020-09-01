Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, заворожила ідеальними формами в купальнику 

Ніхто не сміє посперечатися, що у красуні просто шикарна фігура, якою обов'язково потрібно похвалитися, особливо на відпочинку, пише Politeka.net. Зараз модель проводить час, ніжачись під променями сонця з сім'єю.  

Зірка опублікувала спекотні фото в міні-бікіні, яке виділило її шикарні форми. Ліфчик обтягнув соковиті груди знаменитості і натягнувся на найтонших бретельках. 

Крихітні плавки трималися з боків на завязочках, що додають пікантності образу.

Алессандра влаштувала фотосесію в басейні її шикарне тіло було мокре і красиво поблискувало на світлі. 

Популярні новини зараз

Сп'яніла любов'ю подруга Харламова виставила своїх значних "близнючок": "Боже, це перебір!"

Безсоромна Кароль викликала фурор на «Танцях з зірками», показавшись в тісній сукні без білизни: «Як випирають!»

Перерахунок пенсій, штрафи через житло і стрибок тарифів: які "сюрпризи" чекають українців з 1 вересня

Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер: "Прекрасний вигляд"
Показати ще

View this post on Instagram

‘The ocean calms my restless soul’ ✨🌊✨

A post shared by Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) on

Модель розтягнулася у воді на одному з фото. Вона лягла на спину і закрила очі.

Знімки просто розбурхували свідомості фантів і за кілька годин вони зібрали понад 100 тисяч лайків і багато приємних коментарів. 

Користувачі мережі захоплювалися перевагами моделі, відзначаючи її шикарні форми. 

"Красуня неймовірна", - написав один з
підписників.

View this post on Instagram

Oceanholic !!! 🌊💫

A post shared by Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) on

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо показалася в синьому купальнику. Красуня перебувала у воді і пливла, показуючи на камеру спину і п'яту точку. Зірка не демонструючи демонструвати своє апетитне тіло, захоплюючи видом зверху.

"Пориньте в блюз понеділка", - написала модель.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо постала в білому топіку на тонких лямках. Невеликі груди виглядали в ньому просто чудово. А тонка талія і пружний прес - теж варті того, що ними милуватися. 

Зірка забрала волосся в пучок і встала в пікантну позу. Модель опустилася на карачки і сперлася об лікті. 

Нагадавши, супермодель і ангел Victoria's Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно

Також Politeka інформувала, що найгарячіший ангел Victoria's Secret показала пружний "горішок" в невидимому вбранні: "про таке мріють всі»