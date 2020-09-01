Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, заворожила ідеальними формами в купальнику

Ніхто не сміє посперечатися, що у красуні просто шикарна фігура, якою обов'язково потрібно похвалитися, особливо на відпочинку, пише Politeka.net. Зараз модель проводить час, ніжачись під променями сонця з сім'єю.

Зірка опублікувала спекотні фото в міні-бікіні, яке виділило її шикарні форми. Ліфчик обтягнув соковиті груди знаменитості і натягнувся на найтонших бретельках.

Крихітні плавки трималися з боків на завязочках, що додають пікантності образу.

Алессандра влаштувала фотосесію в басейні її шикарне тіло було мокре і красиво поблискувало на світлі.

Модель розтягнулася у воді на одному з фото. Вона лягла на спину і закрила очі.

Знімки просто розбурхували свідомості фантів і за кілька годин вони зібрали понад 100 тисяч лайків і багато приємних коментарів.

Користувачі мережі захоплювалися перевагами моделі, відзначаючи її шикарні форми.

"Красуня неймовірна", - написав один з

підписників.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо показалася в синьому купальнику. Красуня перебувала у воді і пливла, показуючи на камеру спину і п'яту точку. Зірка не демонструючи демонструвати своє апетитне тіло, захоплюючи видом зверху.

"Пориньте в блюз понеділка", - написала модель.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо постала в білому топіку на тонких лямках. Невеликі груди виглядали в ньому просто чудово. А тонка талія і пружний прес - теж варті того, що ними милуватися.

Зірка забрала волосся в пучок і встала в пікантну позу. Модель опустилася на карачки і сперлася об лікті.

Нагадавши, супермодель і ангел Victoria's Secret часто показує фанатам свою фігуру

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