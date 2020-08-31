Поки Верховна Рада на канікулах, президент Володимир Зеленський підписав низку важливих законів

Влітку глава держави підтримав закони про зниження деяких тарифів, скасування обов'язкових книг обліку доходів для бізнесу і жорсткого поділу на сільськогосподарські кооперативи, а також про захист авторських прав. Однак, скандальний закон, що стосується кредитів, Зеленський "загорнув" на доопрацювання, передають dengi.ua.

Так, президент схвалив закон про підтримку "зеленої" енергогенерації. Згідно з документом, передбачено зниження тарифів для сонячних (на 15%) і для вітрових електростанцій (на 7,5%). Закон набув чинності з 1 серпня.

Підписавши інший закон, Зеленський схвалив скасування для підприємців обов'язкового використання книги обліку доходів - документ запрацював з 8 серпня.

Також президент підписав закон, який уніфікує підхід до організації торгівлі активами на товарних ринках, захищає від маніпуляції з цінами в ході торгів і передбачає впровадження в Україні нових видів цінних паперів – депозитних сертифікатів банків, опціонних сертифікатів, депозитарних розписок і т.д. Закон набув чинності 16 серпня.

Крім того, гарант підтримав відразу два документи, що стосуються патентного законодавства та захисту авторських прав - обидва вступили в силу з 16 серпня.

Закон про сільгоспкооперацію, який підписав президент, передбачає відмову від жорсткого поділу сільськогосподарських кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі і дає членам сільгоспкооперативів право самостійно обирати види діяльності. Набуде чинності з 15 листопада поточного року.

А ось законопроект про продовження дії мораторію до 1 січня 2022 року на стягнення за іпотечними кредитами, який парламент прийняв 16 липня, глава держави відправив на доопрацювання - через те, що деякі положення йдуть врозріз з нормами Конституції України та чинними законами.

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