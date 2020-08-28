Тарифы на проезд в общественном транспорте в Украине вскоре могут сильно измениться

Пока столичные перевозчики только размышляют о повышении цен осенью, в других регионах цены уже подняли.

Так, в общественном союзе "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" отмечают, что пока они не говорят о конкретном подорожании, но и не исключают, что перевозчики могут пойти на такой отчаянный шаг. Глава ассоциации Игорь Моисеенко объяснил, что власти забывают компенсировать провоз льготных групп населения частным перевозчикам, тогда как «Киевпастранс» и «Киевский метрополитен» дотации получают.

В связи с этим было написано обращение к столичным властях с просьбой внести изменения в функционирование рынка перевозок пассажиров в Киеве.

"Мы просим власть разобраться в вопросе компенсаций за перевозку льготников. Частные перевозчики готовы возить людей хоть по 5 гривен, но при условии, что им будет за это доплачивать город. Ведь нам нужно покупать новый подвижной состав, тратить деньги на ремонт, покупать топливо. Это достаточно большие средства", – поясняет Моисеенко, передает "Сегодня".

Если на обращение не отреагируют, стоимость проезда может подняться до 10 гривен.

Главными просьбами перевозчиков являются компенсация перевозки льготников, установка экономически обоснованного регулируемого тарифа, способствование властей в получении кредитных средств от международных организаций на закупку нового подвижного состава

По данным ассоциации, некоторые перевозчики оказались на грани банкротства. Адаптивный карантин привел к тому, что большая часть маршруток работают в убыток, ведь пассажиропоток на некоторых маршрутах упал практически в два-три раза.

Тем временем в других городах порожание уже произошо. Так, во Владимире-Волынском на общественных слушаниях после обращения частного перевозчика решили поднять цены на проезд.

Теперь стоимость перевозки одного пассажира установлена на таком уровне:

к дачному массиву «Марс» - 7,00 грн.,

к садоводческого массива «Солнечный» - 8,00 грн.

Перевозка детей в возрасте до 6 лет без права занятия ими отдельного места должны осуществляться бесплатно.

Иначе подошли к вопросу тарифов на проезд в транспорте во Львовской области.

Там, для населенных пунктов, которые войдут в Львовской ОТГ введут единый общий тариф на проезд в транспорте. Пенсионеры, школьники и студенты, которые прописаны на территории Львовской ОТГ, будут иметь возможность льготного проезда.

Будет действовать две зоны электронного билета.

Все 18 населенных пунктов Львовской ОТГ войдут в первую зону действия э-билета.

Во вторую зону действия электронного билета войдут населенные пункты, расположенные в 10-15 км от Львова. Поэтому пригородных перевозчиков приобщат к системе львовского е-билета.

Также разрабатіваются варианты чтобы, если пассажир едет несколько остановок ему не нужно було платить стоимость всей второй зоны.

Для проезда во львоском транспорте у пассажиров будет возможность приобрести разовый билет и абонементы на месяц, 180 и 365 дней. При этом при покупке абонементов стоимость одной поездки будет дешевле. Действие разового билета продлится 40 минут, в течение которых пассажиры смогут пересаживаться в другой транспорт. Стоимость разового билета составит 10-15 грн.

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