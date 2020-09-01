Конкурсанти популярного українського шоу "Танці з зірками" вперше вийшли на паркет і вразили своїми образами

Прем'єра нового сезону танцювального шоу відбулася 30 Серпня.

Новий сезон традиційно провели телеведучі Юрій Горбунов і Тіна Кароль, а на балконі після виступів учасників зустрічала Наталія Могилевська. Суддями, як і багато років поспіль до цього, стали Григорій Чапкіс, Катерина Кухар і Влад Яма.

Через епідемію вірусу прямий ефір проходив з дотриманням санітарних норм. На паркет під час першого ж випуску вийти не змогли відразу дві пари — Дарина Петрожицька та ігор Гелуненко, а також Ольга Фреймут та Ілля Падзіна. Двоє учасників заразилися китайським вірусом.

Першими виступали співачка групи The Hardkiss Юлія Саніна і Дмитро Жук, які виконали ча-ча-ча.

А ось соліст групи» Время и Стекло " Позитив – Олексій здивував романтичним танцем разом з Юлією Сахневич. Пара виконала Віденський вальс.

Схудла реп-виконавиця Аlyona Аlyona разом зі своїм партнером Юрієм Гуричем ефектно виконала запальну сальсу.

Цього разу співачка Надія Мейхер станцювала сексуальну румбу разом зі своїм партнером і підкорила фігурою в ефектному вбранні, ідеально підійшли під виступом.

Санта Дімопулос разом з Максом Леоновим станцювала самбу, за що першою від журі отримала вищий бал.

А Слава Камінська з "НеАнгелів" разом з ефектним танцюристом Дмитром Дікусаром дивувала виконанням фокстроту. Парі навіть довелося буквально злетіти в повітря, виконуючи трюки.

Танцівниця Ілона Гвоздьова, навіть перебуваючи на передостанньому місяці вагітності разом зі своїм зірковим партнером Дмитром Танковичем виконала запальну ча-ча-ча на, Чим чимало здивувала мережу.

Незважаючи на захворювання вірусом, Ольга Фреймут станцювала ніжний фокстрот, який готувала разом зі своїм патрнером Іллею Падзіною.

Останніми виступали Олег Винник та Олена Шоптенко, проте їм вдалося вразити не худіше інших. Зірки станцювали танго під саундтрек з Примари Опери.

За правилами проекту, жодна з пар не покинула шоу. Стали відомі також і перші фаворити за підсумками оцінок журі: Санта Дімопулос і Макс Леонов - 28 балів, Надія Мейхер і Кирило Васюк — 26 балів, Тарас Цимбалюк і Яна Заєць — 26 балів, Ольга Фреймут та Ілля Падзіна також 26 балів і Олег Винник з Оленою Шоптенко — 25 балів. Останньою в турнірній таблиці з 16 балами виявилася пара alyona alyona і Юрія Гурича.

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