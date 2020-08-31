Alyona Alyona виступила на "Танцях з зірками", але суддям це не сподобалося

30 серпня 2020 року на телеканалі "1+1" відбулася довгоочікувана прем'єра розважального шоу "Танці з зірками". Учасники проекту вперше вийшли на паркет і змогли підкорити зіркових суддів майстерними постановками.

Однією з найяскравіших пар нового сезону стала українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) в парі з Юрієм Гуричем. Вони запалили на паркеті енергійну сальсу (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Глядачі залишилися в захваті від танцю харизматичної пари, але судді розкритикували танець, поставивши в сумі 16 балів з 30 можливих.

Григорій Чапкіс зазначив, що сальса не зовсім вдалася парі, адже культура танцю не була дотримана.

"Сальса-танець одного руху, все інше це переплетення рук і поз. Але я сьогодні побачив ще щось нове, хуліганське в танці. А з цим я погодитися не можу тому, що культура танцю залишається скрізь і її потрібно дотримуватися", - зазначив Чапкіс.

Катерина Кухар розкритикувала пару, викликавши Alyona Alyona на батл, і пообіцяла зачитати реп в наступному ефірі, якщо вони не виправляться і не станцюють добре.

"Думаю, що ви сьогодні вирішили не зловживати рухами і жестами, хоча від вас кожен з нас чекав якогось хайпа. А ваш танець був схожий на розкидане намисто уявних рухів. Якщо наступного разу ви не станцюєте круто, я зачитаю реп. Викликаю вас на батл", - зауважила Кухар.

Лише Влад Яма танець похвалив, хоч і зазначив, що все було не дуже добре виконано.

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