Український хореограф і учасниця проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко розвіяла міф про свого партнера в новому сезоні, співака Олега Винника

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала спільне фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". На фото танцювальна пара розташувалася біля дзеркала в залі для тренувань. Олена Шоптенко в леопардових туфлях, чорному топі і темно-синіх штанях притулилася до дзеркальної стіни, обхопивши руками коліно, на її губах втомлена посмішка. Олег Винник теж виглядає незвично: він доклав руку до голови і сперся на ногу. Ймовірно, танцюристи тільки після напруженої репетиції.

Олена Шоптенко зізналася, що багато хто недооцінює хореографічні здібності її партнера по шоу:

"Ох, як мене злить фраза" йому достатньо стояти на паркеті, і за нього голосуватимуть" 🙄 Друзі, я вам можу з упевненістю сказати-боятися Олега Винника варто не за те, що йому достатньо стояти на паркеті. А саме за те як він буде танцювати на ньому! ☺️🕺🔥".

Користувачі соціальної мережі підтримали пару і побажали їм перемоги в новому сезоні:

"Як же я чекаю неділі. Ви сяєте щастям, і це так прекрасно😻 😻 😻 😻"; "Олено, які у вас красиві туфельки! 😍 "; "Не сумніваюся що Олег Винник добре танцює! Впевнена Ваша пара буде в трійці лідерів!"; "Знаючи вас, Альона, ми в цьому не сумніваємося! Буде танцювати👍 😍"; "У Олега Анатолійовича у всіх сенсах все вийде ...🍓".

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