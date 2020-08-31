Стало відомо, кому пощастить з підвищенням пенсій у вересні 2020 року

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, вже з початком осені в Україні півтора мільйона пенсіонерів отримають підвищені виплати (+111 гривень).

І це безпосередньо пов'язано з підвищенням мінімальної зарплати, яке затвердила Верховна Рада.

Але не всі українці можуть радіти, оскільки підвищені виплати призначені тим пенсіонерам, які виконали головні умови за стажем.

Якщо пільговик виконав певні обов'язкові процедури і досяг віку 65 років, то він може розраховувати на 40% від мінімальної зарплати. Якщо зараз розмір виплати становить 1889 гривень, то після перерахунку - 2000 гривень.

Раніше ми попереджали, що українцям будуть по-новому виплачувати пенсії.

За словами радника глави Мінсоцполітики, призначення виплат буде відбуватися автоматично, але не для всіх.

"Якщо у Пенсійного фонду є вся інформація, ми готові до автоматичного призначення. Але в електронному вигляді персоніфікована інформація у нас є тільки з 2000 року. Але люди, які сьогодні виходять на пенсію, мали стаж і до цього періоду. Тому сьогодні говорити про масовий перехід на призначення автоматичної пенсії ще зарано», - раніше попереджав Шамбір.

Щоб людині в автоматичному режимі призначили виплати, в базі ПФУ повинні бути наступні дані: інформація про страховий стаж і розмір відрахувань людини до Фонду за весь час його роботи.

Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.

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