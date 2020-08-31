Стало відомо, кому пощастить з підвищенням пенсій у вересні 2020 року
Про це пише Обозреватель.
Як відомо, вже з початком осені в Україні півтора мільйона пенсіонерів отримають підвищені виплати (+111 гривень).
І це безпосередньо пов'язано з підвищенням мінімальної зарплати, яке затвердила Верховна Рада.
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Але не всі українці можуть радіти, оскільки підвищені виплати призначені тим пенсіонерам, які виконали головні умови за стажем.
Якщо пільговик виконав певні обов'язкові процедури і досяг віку 65 років, то він може розраховувати на 40% від мінімальної зарплати. Якщо зараз розмір виплати становить 1889 гривень, то після перерахунку - 2000 гривень.
Раніше ми попереджали, що українцям будуть по-новому виплачувати пенсії.
За словами радника глави Мінсоцполітики, призначення виплат буде відбуватися автоматично, але не для всіх.
"Якщо у Пенсійного фонду є вся інформація, ми готові до автоматичного призначення. Але в електронному вигляді персоніфікована інформація у нас є тільки з 2000 року. Але люди, які сьогодні виходять на пенсію, мали стаж і до цього періоду. Тому сьогодні говорити про масовий перехід на призначення автоматичної пенсії ще зарано», - раніше попереджав Шамбір.
Щоб людині в автоматичному режимі призначили виплати, в базі ПФУ повинні бути наступні дані: інформація про страховий стаж і розмір відрахувань людини до Фонду за весь час його роботи.
Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.
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