Переможниця шоу" Холостяк-10 " з Максимом Михайлюком Даша Ульянова захопила вражаючим чином

Як повідомляє Politeka.net, новим фото дівчина поділилася зі своїми фоловерами в Instagram.

У прозорому корсеті і чорних міні-шортах дівчина позує на тлі декорацій шоу «Танці з зірками».

"Ой, як би я хотіла запалити на цьому танцполі», - написала дівчина.

Уважні фоловери відзначили, що побачили Дашу в ефірі «Танців з зірками. При цьому багато пишуть, що хотіли бачити Ульянову учасницею шоу.

"Бачила вас в залі з екрану телевізора. Наряд-супер " « " тільки що тебе показували в ефірі. Чарівно виглядаєш", " Даша, за тебе вболіваю, нехай додадуть ще одну пару», «дуже хотіла б побачити тебе на паркеті», «Хотельсь би побачити і тебе на паркеті. Дійсно думаю, що ти б просто запалила», - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Даша розповіла про зміни, які відбулися в її житті.

"Я знову в спорті 😂 💪 🏽 друзі, як Ви вже зрозуміли, я знову повернулася в зал, планую курс масажів, а ще роблю розтяжку вранці. А це означає Тільки одне-Підготовка до важливої події в моєму житті ♥️ яка подія, дізнаєтеся трохи пізніше», – написала вона на своїй сторінці в Instagram.

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