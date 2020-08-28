Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова рассказала о переменах в своей жизни

Как сообщает Politeka.net, подробностями девушка поделилась со своими фолловерами в Instagram, и выставила впечатляющее фото.

«Я снова в спорте 😂💪🏽 Друзья, как вы уже поняли, я опять вернулась в зал, планирую курс массажей, а ещё делаю растяжку по утрам. А это значит только одно - подготовка к важному событию в моей жизни ♥️ какое событие, узнаете чуть позже», - написала она.

Однако подписчицам уж очень хочется узхнать все поскорее.

"Замуж?", - не удержались подписчицы Ульновой и поинтересовались относительно грядущего ее важного события.

На опубликованном фото Ульянова в шпагате висит вниз головой. Таким трюком она уделала пожалуй и известную любительницу пагатов Анастасию Волочкову.

Гимнастка призналась, что не занимается регулярно.⠀

«Но вот, что злит: это две вечные крайности - Даша, которая вкусненько кушает и отдыхает и Даша, которая не вылазит из зала, потому что уже ну очень надо 😭 Надеюсь, когда-то спорт зал станет моей регулярной хорошей привычкой и даже - образом жизни», - написала она.

Напомним, экс-холостячка Даша засветила округлившийся животик в кожаном платье: "Ого, какой размер..."

Как сообщала Politeka, победительница «Холостяка» Ульянова в кружевном декольте показала, как соблазнить мужчин: аппетитные ракурсы.

Также Politeka писала, что экс-холостячка Даша задрала пижаму, похваставшись похудевшим телом: "Макс знает, кого потерял..."