Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова рассказала о переменах в своей жизни
Как сообщает Politeka.net, подробностями девушка поделилась со своими фолловерами в Instagram, и выставила впечатляющее фото.
«Я снова в спорте 😂💪🏽 Друзья, как вы уже поняли, я опять вернулась в зал, планирую курс массажей, а ещё делаю растяжку по утрам. А это значит только одно - подготовка к важному событию в моей жизни ♥️ какое событие, узнаете чуть позже», - написала она.
Однако подписчицам уж очень хочется узхнать все поскорее.
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"Замуж?", - не удержались подписчицы Ульновой и поинтересовались относительно грядущего ее важного события.
На опубликованном фото Ульянова в шпагате висит вниз головой. Таким трюком она уделала пожалуй и известную любительницу пагатов Анастасию Волочкову.
Гимнастка призналась, что не занимается регулярно.⠀
«Но вот, что злит: это две вечные крайности - Даша, которая вкусненько кушает и отдыхает и Даша, которая не вылазит из зала, потому что уже ну очень надо 😭 Надеюсь, когда-то спорт зал станет моей регулярной хорошей привычкой и даже - образом жизни», - написала она.
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