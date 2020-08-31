Стало відомо, як можуть змінитися зарплати деяких українців в умовах карантину

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Радіо Свобода.

За його словами, вже з 1 січня відомство планує впровадити індикатори якості роботи сімейних лікарів, які можуть впливати на доходи медиків.

Степанов не сумнівається, що ці індикатори якості роботи сімейних лікарів повинні бути, крім сплати за принципом за кількістю укладених договорів.

"Це абсолютно нормально. Що я маю на увазі? Це охоплення імунізації, це щеплення, які вони повинні контролювати, проводити тим пацієнтам, з яким вони уклали договір. Це та ж робота з ковідними хворими", - підкреслив профільний міністр у спілкуванні з журналістами.

В даний момент, за словами глави МОЗ, не передбачено фінансове покарання за неякісну роботу лікаря, тому індикатори можуть кардинально змінити ситуацію.

"Це повинен бути понижуючий коефіцієнт, якщо ти не виконуєш обов'язки. І це абсолютно нормально. Саме за таким принципом ми хочемо це робити, починаючи з 1 січня, тобто з нового року. Тому що зараз дуже важко внести зміни в ці договори" , - резюмував Степанов в інтерв'ю журналістам.

Раніше ми розповідали, що в Україні підвищили розмір мінімальної зарплати.

Верховна Рада голосуванням, яке відбулося 25 серпня, підвищила мінімалку до 5000 гривень.

Крім цього, наступного року влада планує ще двічі підвищити розмір мінімальної зарплати: у липні до 6 тисяч, у грудні - до 6500 гривень.

Нагадавши, Кабмін підвищив зарплати українцям, кому пощастить найбільше: "понад 10 тисяч гривень...".

Як повідомляла Politeka, істотна надбавка до зарплати, хто стане багатшим вже у вересні.

Також Politeka писала, що українців попередили про негативні наслідки підвищення зарплат.