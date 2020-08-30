Українців попередили про плани чиновників скоротити розмір субсидії на оплату комуналки
Про це розповів експерт з соціальних питань Андрій Павловський, передає "Україна 24».
Так, за його словами, те, що відбувається є парадоксом, оскільки при підвищенні цін на газ, опалення та комунальні послуги, розмір державної допомоги на оплату платіжок істотно зменшується.
«Цього року на 8 млрд гривень менше, ніж у попередньому. Зрозуміло, що це призводить до скорочення числа тих, хто має права на субсидію, і до зменшення самої субсидії», - зазначив він.
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При цьому Павловський розповів, як саме влада скоротила розмір наданої допомоги.
«На початку року Уряд вніс зміни до Порядку нарахування субсидій, і там є поправка, яка істотно знизила субсидію. Раніше базові розрахунки були такі, що сім'я повинна витрачати 15% свого спільного доходу на комунальні послуги, уряд підвищив на 5% і тепер рахують з 20%. І вийшло так, що цього року зменшилися і кількість одержувачів субсидії, і її розмір. Для прикладу, у 2017 році майже 7 млн домогосподарств отримували субсидію. Цього року-менше 3 млн», - уточнив він.
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