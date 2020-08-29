Украинцам объяснили нюансы предоставления льгот на коммунальные услуги

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Politeka.net.

Он отметил, что в Украине сейчас действует два вида предоставления льгот на коммуналку: наличный и безналичный.

Во время эфира в студию позвонила пенсионерка, которая рассказала, что сперва ей переводили деньги за льготы на банковский счет, а потом отменили эту процедуру.

"Действительно, 373 постановление еще в прошлом году ввело принцип предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ в денежной форме, которая бывает двух видов: наличная, когда люди наличными получают вместе с пенсией. Другая форма - безналичная, когда министерство перечисляет деньги на Ощадбанк, а Ощадбанк уже проводит расчеты с предприятиями-поставщиками услуг", - продолжил Виталий Музыченко, комментируя ситуацию, которую описала пенсионерка.

По словам замглавы профильного министерства, до конца отопительного периода, то есть до апреля 2020 года, действовала та форма предоставления льгот на коммуналку, которую выбирал сам бытовой потребитель.

"С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму", - резюмировал он, озвучивая украинцам нюансы предоставления льгот.

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