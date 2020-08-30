Російська телеведуча Ольга Бузова показала струнке тіло під час відпочинку в лазні

Вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спекотне фото з купелі, повідомляє Politeka.net.

На знімку знаменитість позує у великій ванній з хвойними гілками, яка висить на ланцюгах. Ольга Бузова забралася у воду в обтягуючій спортивній білизні, прикривши бюст хвоєю. Вона вперлася на одну ногу і показала радісну посмішку. На задньому плані можна помітити дровами, заповнену дровами.

"Якщо вихідний, то такий виїхати за 100 км від Москви, прокинутися в лісі, сходити в лазню і сидіти потім і дивитися фільми на свіжому повітрі, в той момент коли собачки гуляють на свіжому повітрі 🐶 😍 🌳 🌲 🌲 🌲 а що для вас ідеальний вихідний? 😍 ",- поцікавилася Ольга Бузова у читачів.

Коментатори оцінили зовнішність Ольги Бузової і залишили багато позитивних відгуків:

"Така красуня ❤"; " Худа як смерть. Оля ти напевно вся на нервах"; " Мій ідеальний вихідний це попа в піску біля океану. Оленька, ти шикарна❤️"; " Русалка 😍"; " який Релакс 😍"; "Нууу навіщо Фотошопишьь так сильно"; "нереальна"; " що з обличчям.... Ніби то 15 років 🤭"; "Така свіженька ❤️відпочивай💋обіймаю"; "Курка в борщ, яка змогла вижити 😂"; "Мені здається чи Ольга Бузова помолодшала😲"; "Боже 🔥🔥🔥сама на себе не схожа 😍😍😍як школярка☺️☺️❤️".

Варто відзначити, що фото нагадує кадри балерини Анастасії Волочкової, яка теж дуже любить лазню.

Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави

А ще Politeka писала, що епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати

Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає