34-річна американська фітнес-модель Ана Чері розбурхала мережу під час відпочинку в Мексиці

Як передає Politeka.net, Ана Чері-володарка ідеального спортивного тіла, незважаючи на те, що її параметри далекі від класичних 90-60-90.

Модель активно веде свою сторінку в Instagram, де зібрала багатомільйонну аудиторію по всьому світу, які з обожнюванням чекають кожного нового знімка красуні.

Для свіжої порції фотознімків дівчина вирушила до Мексики і показала, як відпочиває. Чері попозувала в бікіні гірчичного кольору, який ледь прикривав її пишні принади і відкривав простір для чоловічої фантазії. Досить сміливий кадр всього за п'яти хвилин зібрав понад 10 тисяч лайків.

Користувачі вже строчать хвалебні коментарі, серед них:

"Сонечко, ти прекрасна" «Ви найкрасивіша дівчина в світі», «Виходь за мене заміж», «я тебе обожнюю», - пишуть в мережі.

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На кадрі модель постала в напівпрозорій білизні, яка насилу приховувала її сором'язливі місця. Стоячи на колінах і широко розставивши ноги, Ана дала можливість помилуватися її тілом у всій красі.

Спущені бретельки бюстгальтера і білі панчохи тільки і підштовхували її шанувальників до непристойних фантазій.

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