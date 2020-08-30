34-річна американська фітнес-модель Ана Чері розбурхала мережу під час відпочинку в Мексиці
Як передає Politeka.net, Ана Чері-володарка ідеального спортивного тіла, незважаючи на те, що її параметри далекі від класичних 90-60-90.
Модель активно веде свою сторінку в Instagram, де зібрала багатомільйонну аудиторію по всьому світу, які з обожнюванням чекають кожного нового знімка красуні.
Для свіжої порції фотознімків дівчина вирушила до Мексики і показала, як відпочиває. Чері попозувала в бікіні гірчичного кольору, який ледь прикривав її пишні принади і відкривав простір для чоловічої фантазії. Досить сміливий кадр всього за п'яти хвилин зібрав понад 10 тисяч лайків.
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Користувачі вже строчать хвалебні коментарі, серед них:
"Сонечко, ти прекрасна" «Ви найкрасивіша дівчина в світі», «Виходь за мене заміж», «я тебе обожнюю», - пишуть в мережі.
До цього ми повідомляли, що Ана Чері здивувала спокусливим чином.
На кадрі модель постала в напівпрозорій білизні, яка насилу приховувала її сором'язливі місця. Стоячи на колінах і широко розставивши ноги, Ана дала можливість помилуватися її тілом у всій красі.
Спущені бретельки бюстгальтера і білі панчохи тільки і підштовхували її шанувальників до непристойних фантазій.
Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".
А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».
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