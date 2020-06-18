Одна из внучек российского исполнителя Иосифа Кобзона любит выпить

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из ее профиля в сети Инстаграм. Несмотря на юный возраст Арнеллы-Мари Рапопорт, у нее очень много фото с бокалом вина и шампанского. С первого взгляда можно подумать, что все эти фотографии приурочены к праздникам, но недавнее сториз расставило все точки.

Арнелла-Мари устроила опрос у себя в сториз: поклонники должны были задавать ей вопросы, а она отвечала на них. Один из подписчиков написал: «Хочу бухать. Прям очень сильно», на что девушка без стеснения ответила: «Плюююс, погнали». Это сториз дало понять, что выпивать для юной девушки – привычное дело.

Кроме этого, в ответах на вопросы девушка призналась, что любит парней постарше, поэтому никогда не стала бы встречаться с ровесником. Ее идеал – молодой человек ростом не ниже 175 сантиметров.

Как известно, Арнелла-Мари сейчас живет в Испании, но часто бывает в России. Например, одно из последних ее фото сделано в парке под Москвой.

Кстати, у Кобзона целых семеро родных внуков и внучек. Кроме этого, он опекал еще детей первой жены своего сына, которых тот некоторое время воспитывал.

Напомним, что Кобзон перед уходом в мир иной предал Путина: все из-за Украины, раскрыты детали.

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