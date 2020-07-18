Знаменитости создают семьи, благодаря которым на свет появляются девушки невероятной красоты
Давайте посмотрим на внучек некоторых звезд, которые поражают своей внешностью, передает Politeka.net.
У известной украинской певицы Софии Ротару есть красавица-внучка, София Евдокименко. С детства девушка увлекается фэшн-индустрией, поэтому стала моделью. Соня учится и живет в США, она изучает историю искусств и английскую литературу. Также молодой талант записала несколько песен.
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У сына российского актера Михаила Боярского есть дочь, Екатерина. Девушка очень популярна в сети благодаря своим пышным формам.
Красотка Мишель Раппопорт - внучка уже покойного Кобзона. Девушка учится в Оксфорде, где изучает право на юридическом факультете.
Внучка французского актера Алена Делона, Элисон Ле Борж, не только очень привлекательна, но и популярна. Девушка занимается моделингом и часто рекламирует нижнее белье.
Райли Кио - внучка певца Элвиса Пресли впервые вышла на подиум в 15 лет, а в 20 уже дебютировала в большом кино, сыграв в биографической драме «Ранэвэйс».
Напомним, что Арнелла-Мари Раппопорт позировала в белом обтягивающем топе, который подчеркнул ее выдающиеся формы.
На нескольких снимках было видно, что она позирует в нижнем белье. Но на одном из фото красотка избавилась от лифчика, засветив свою главную гордость без прикрас.
«Бег к морю», - подписала пост девушка.
Ранее сообщалось, что Соня Евдокименко предстала в наряде телесного цвета и миниатюрных шортах. Она проезжается верхом на лошади, после чего ложится ей на гриву и застывает ради пикантного кадра.
Напомним, внучка Ротару задрала футболку и без стеснения прогулялась по Киеву: "Фигура просто нереальная".
Также Politeka писала, что озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа.