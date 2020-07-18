Знаменитости создают семьи, благодаря которым на свет появляются девушки невероятной красоты 

Давайте посмотрим на внучек некоторых звезд, которые поражают своей внешностью, передает Politeka.net

У известной украинской певицы Софии Ротару есть красавица-внучка, София Евдокименко. С детства девушка увлекается фэшн-индустрией, поэтому стала моделью. Соня учится и живет в США, она изучает историю искусств и английскую литературу. Также молодой талант записала несколько песен. 

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У сына российского актера Михаила Боярского есть дочь, Екатерина. Девушка очень популярна в сети благодаря своим пышным формам. 

Красотка Мишель Раппопорт - внучка уже покойного Кобзона. Девушка учится в Оксфорде, где изучает право на юридическом факультете.

Внучка французского актера Алена Делона, Элисон Ле Борж, не только очень привлекательна, но и популярна. Девушка занимается моделингом и часто рекламирует нижнее белье.

Райли Кио - внучка певца Элвиса Пресли впервые вышла на подиум в 15 лет, а в 20 уже дебютировала в большом кино, сыграв в биографической драме «Ранэвэйс».

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#Разногласия #по #поводу #смерти #Элвисапресли. Сразу же после смерти Пресли возникли теории о том, что певец на самом деле жив. Уже через месяц его могила подверглась осквернению, когда некоторые люди хотели проверить, на самом ли деле Пресли мёртв. В конце 80-х гг. появились публикации о «жизни» Пресли после смерти: певец якобы сознательно осуществил постановку своей смерти, чтобы удалиться от надоевшего ему мира шоу-бизнеса и предаться духовному совершенствованию (Пресли действительно был подвержен духовным исканиям в последние годы); по другой версии, Пресли удалился на длительное лечение от наркотиков, но упустил время и не смог вернуться обратно на сцену. Эта теория о фиктивной смерти в 1977 году подпитывается несколькими фактами: засекреченный характер медицинского расследования причины смерти; отсутствие фотографии тела певца; изменение среднего имени на могиле (Пресли якобы таким образом не считал бы себя похороненным); и, конечно, психологическое нежелание миллионов поклонников принять столь неожиданные обстоятельства преждевременной смерти. К этому добавились периодические свидетельства людей, видевших Пресли в различных местах планеты. Эта теория прочно вошла в поп-культурную мифологию о Пресли, нередко с оттенком иронии. В 1991 годулос-анджелесская газета напечатала скандальный репортаж о встрече с «живым» Пресли. В 2006 году в американских СМИ появилась история о «тайной жизни» Пресли, который якобы умер не в 1977, а в середине 1990-х гг. С конца 1980-х в США распространены разнообразные религиозные организации, обожествляющие Пресли и ожидающие его «второго пришествия». В настоящее время (в рамках проекта Dead Famous DNA) выдвинута теория о генетической предрасположенности Элвиса к проблемам со здоровьем.

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Напомним, что Арнелла-Мари Раппопорт позировала в белом обтягивающем топе, который подчеркнул ее выдающиеся формы.

На нескольких снимках было видно, что она позирует в нижнем белье. Но на одном из фото красотка избавилась от лифчика, засветив свою главную гордость без прикрас.

«Бег к морю», - подписала пост девушка.

    Ранее сообщалось, что Соня Евдокименко предстала в наряде телесного цвета и миниатюрных шортах. Она проезжается верхом на лошади, после чего ложится ей на гриву и застывает ради пикантного кадра.

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    Your life is your story. Write well. Edit often.

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    Напомним, внучка Ротару задрала футболку и без стеснения прогулялась по Киеву: "Фигура просто нереальная".

    Также Politeka писала, что озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа.