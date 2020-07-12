Юная внучка российского исполнителя Иосифа Кобзона удивила взрослыми фото

Как передает Politeka.net, серию снимков с отдыха Арнелла-Мари Рапопорт опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка отдыхала в Испании. Судя по фото, она была где-то на курорте, или даже на яхте. Красотка надела белый обтягивающий топ, который подчеркнул ее выдающиеся формы. На нескольких снимках было видно, что она позирует в нижнем белье. Но на одном из фото красотка избавилась от лифчика, засветив свою главную гордость без прикрас. Стоит отметить, что фото юной девушки получилось очень пикантным.

«Бег к морю», - подписала пост девушка.

За день ее фото собрало почти 300 лайков. В комментариях стали хвалить красотку за прекрасный внешний вид.

«Самая, самая, самая красивая!», «Красотка», «Возьми меня в Испанию», «Это богиня?», «Боже мой ангел», «Мило», «Безумно красивая», «Я бы поставил тебя на обложку Vogue, даже не шучу», «Серьезно? Ты выглядишь слишком мило Арнелла», - пишут друзья и поклонники девушки.

Как известно, Арнелла одна из многочисленных внуков и внучек Кобзона. Всего у него было семеро родных внуков и трое «приемных» (тех, кого он опекал). Известно, что Арнелла живет в Испании, но часто бывает в Москве.

Напомним, что 16-летняя красавица-внучка Иосифа Кобзона рвется в загул, признания настораживают: "Хочу бухать".

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