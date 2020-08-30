Дружина Артура Пирожкова, Анжеліка Ревва, зворушила кадрами їх семирічної дочки Амелінди

Як передає Politeka.net, вона виклала кілька фото і відео сімейного відпочинку на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". "Амелинда... чому вони так швидко ростуть!!!!",- підписала вона пост.

У першому ролику видно, як дівчинка йде по бруківці в Білій маєчці і різнокольорових шортах, а по дорозі чеше ногу. Мама звернулася до неї, щоб підбадьорити.

"Що там, тебе комарі покусали? Ну ти солоденька така, я б теж тебе покусала", - жартома сказала Анжеліка і розсмішила дочку.

В іншому відео Малятко йде за руку з мамою і дивиться в камеру. Анжеліка також виклала фото Амелі в фіолетовому платтячку. Дівчинка з ногами забралася на шезлонг і позує на тлі пляжу.

"Мої кРАсоточки❤️❤️", - прокоментував сам Олександр Ревва (справжнє ім'я Артура Пирожкова). Багато користувачів соцмережі теж захопилися сім'єю артиста:

"А я пам'ятаю її малепусенькою. Коли мама каже Хто з'їв цукерки, а Амелі відповідає жайчик!!! Мога, мога жайчик ш'ел😂 😂 😂 а сама вся в шоколаді 😂 😂 😂 Ой гарненька Я не можу"; "обожнюю вашу дівчинку 🥰 суцільне чарівність😍 😍 😍"; "ця родимка зведе всіх з розуму!❤ ️ 💋 💋 "; "Вогонь, дзвоніть пожежникам🔥 🔥";" вона ангел!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Рости красуня! На радість матусі і татові!❤ ️ "; "Ах цей погляд свед зведе всіх з розуму💋".

Нагадаємо, що Артур Пирожков в компанії відомої красуні змусив собі заздрити:"яке нахабство".

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