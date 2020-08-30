Поп-король російської естради Філіп Кіркоров представив себе в ролі популярної співачки Ріанни

Як пише Politeka.net, він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" дивне відео, яке викликало бурхливу реакцію шанувальників (щоб подивитися, скрольте до кінця).

За допомогою спеціальної програми обличчя Філіпа Кіркорова "приставили" до тіла Ріанни в її кліпах. На відео екстравагантний гібрид з двох музикантів постає в різних гарячих образах і нарядах. Так для жартівливого ролика використовували кадри, на яких Ріанна оголена забралася у ванну або хизується в мереживному вбранні, граючи кішечку.

"Виблискуй яскраво, як діамант 💎 від Кіріани🤣

А Фіріана нехай спробує роль #KingOfDiamonds🤩 👑", - зазначив Кіркоров в описі.

Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на витівку виконавця:

"Оуууу бейбі"; " ідеально, Філіп Бедросович👍 🔥 🤣"; " ахахах, а нічо так, навіть дуже🔥 😹"; "як ніби тут і було обличчя";" красава!!! Реально Профі. Браво"; " а їй навіщо це. Вона справжня жінка"; " Філя, а що не можна було вибрати чоловічого виконавця?"; "Тому що не можна бути на світі красивим таким 🤗🤗😏😏😏😏😏🔥🔥🔥"; "Філіп🔥 🔥 🔥, Красивий до неможливості! Ну і як завжди піднімаєте настрій😂 😂 😂!"; "Маразм міцнішає"; "дах поїхав"; "Ну вже пора б і відкритися😂 😂 😂"; "Кончіта Вурст нервово курить в сторонці".

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