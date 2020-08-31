Погода в Україні 31 Серпня несподівано обрадує неймовірною спекою, якої не було протягом усього літа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптиків.

Так, хмарність на заході країни не завадить повітрю прогрітися до 25-33 градусів спеки, які вночі змінять «свіжі» 16-19 за Цельсієм. Дощів не передбачається.

На Півночі сьогодні виключно сонце, а спека досягне позначки в 31 градус і вище. У нічний час доби на вулиці буде близько 15-18 зі знаком «плюс».

Схожою ситуація буде і в центральних регіонах, де неймовірне сонце буде поєднуватися з 31-35 градусами спеки. Під вечір вона спаде, повітря очікується в районі 15-18 тепла.

На півдні країни повітря прогріється до 29-35 зі знаком «плюс», дощів явно не буде. Місцями можлива хмарність. Вночі ж похолодає до 15-18 градусів.

На сході України спека не опуститься нижче 31 градуса тепла. Вночі ж місцями можливі перепади до + 13 зі знаком «плюс».

Жителів Києва та області останній день літа порадує жаркими 30-33 градусами за Цельсієм. А ось вночі похолодає до 15-18 зі знаком «плюс».

До цього ми розповідали, що з 24 вересня очікується істотне зниження температури: вдень стовпчики опустяться до +10 градусів, а вночі - до 3 градусів.

Нагадавши, українців попередили про зміну погоди, на кого чекає різке похолодання: Точний прогноз.

Як повідомляла Politeka, на Київ обрушився потоп, відео стихії:"підтоплені будинки, забиті ливневки".

Також Politeka писала, що літо доб'є Україну погодними гойдалками, які області в зоні ризику