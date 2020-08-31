Погода в Украине 31 августа неожиданно обрадует невероятной жарой, которой не было на протяжении всего лета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптиков.

Так, облачность на западе страны не помешает воздуху прогреться до 25-33 градусов жары, которые ночью сменят «свежие» 16-19 по Цельсию. Дождей не предвидится.

На севере сегодня исключительно солнце, а жара достигнет отметки в 31 градус и выше. В ночное время суток на улице будет около 15-18 со знаком «плюс».

Похожей ситуация будет и в центральных регионах, где невероятное солнце будет сочетаться с 31-35 градусами жары. Под вечер она спадет, воздух ожидается в районе 15-18 тепла.

На юге страны воздух прогреется до 29-35 со знаком «плюс», дождей явно не будет. Местами возможна облачность. Ночью же похолодает до 15-18 градусов.

На востоке Украины жара не опустится ниже 31 градуса тепла. Ночью же местами возможны перепады до +13 со знаком «плюс».

Жителей Киева и области последний день лета порадует жаркими 30-33 градусами по Цельсию. А вот ночью похолодает до 15-18 со знаком «плюс».

До этого мы рассказывали, что с 24 сентября ожидается существенное снижение температуры: днем столбики опустятся до +10 градусов, а ночью - до 3 градусов.

Напомним, украинцев предупредили о смене погоды, кого ждет резкое похолодание: точный прогноз.

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