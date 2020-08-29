Стало известно, к какой погоде стоит готовиться украинцам в сентябре

Новый прогноз озвучил синоптик Леонид Горбань, пишет Сегодня.

Он сразу предупредил, что еще одного летнего месяца в Украине не будет, а теплая погода порадует лишь в первые дни сентября.

Уже 5-6 сентября начнется первая волна осенних дождей. Они будут небольшими, от 1-3 до 4-6 мм в сутки, но из-за северо-восточных ветров будет снижение температуры: до +15-16 градусов днем и 5-6 ночью.

Новая волна дождей начнется во второй декаде сентября и она затянется на 2-4 дня.

С 16 по 22 сентября погода в стране улучшится – будет ясно и сухо. Уже 21 сентября в Украину, как предупреждает синоптик Леонид Горбань, ворвется южный циклон, который принесет тепло, благодаря чему температура поднимется до +20-22 градусов, а в южных областях даже выше.

Но не стоит расслабляться, ведь вместе с теплом придут и ливни: три-четыре дня осадков.

С 24 сентября ожидается существенное снижение температуры: днем столбики опустятся до +10 градусов, а ночью - до 3 градусов. Конец месяца, как прогнозирует авторитетный синоптик, запомнится обильными осадками.

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