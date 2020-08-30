Син онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк, Майкл перервав мовчання і показав рідкісні фотографії

20-річний син популярної артистки не звик виставляти своє життя напоказ, на відміну від своєї сестри Анни. Молода людина не виходить на світські заходи, мікроблог в Instagram не оновлює, а ті рідкісні фотографії, що у нього є, досить набридли шанувальницям зоряного сина, передає Politeka.net

Однак днями все змінилося і Майкл перервав мовчання, оприлюднивши кілька нових знімків, на яких попозував в новому образі.

Хлопець відростив волосся і вбрався в чорний одяг. На одній з фото він попозував з гітарою, а обличчя сховав за темними окулярами. На другому знімку, син знаменитості постав у всій красі, чим захопив жіночу аудиторію.

"Крутий перець", " Скоро будеш давати концерти?", "Красень", - пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, що дочка відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна розповіла фоловерам, як вона примудряється завжди виглядати так розкішно. І секрет тут не тільки в тому, що їй всього 24 роки.

Дівчина зізналася, що ніколи не любила витрачати багато часу на те, щоб зробити красу на обличчі, тому справжнім порятунком став для неї перманентний макіяж. З його допомогою Анна домоглася ідеальної форми брів, поліпшила контур губ і завдала перманентний макіяж на межреснічное простір.

Нагадавши, батько Жанни Фріске здивував словами про хворобу Заворотнюк: "спочатку стало краще, а потім...".

Як повідомляла Politeka, хвора на рак Заворотнюк вирішила перервати мовчання через рік, стан актриси різко змінився.

Також Politeka писала, що дочка хворої на рак Заворотнюк ошелешила словами про початок нового шляху: "треба зібратися…»