Сын онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, Майкл прервал молчание и показал редкие фотографии

20-летний сын популярной артистки не привык выставлять свою жизнь напоказ, в отличие от своей сестры Анны. Молодой человек не выходит на светские мероприятия, микроблог в Инстаграм не обновляет, а те редкие фотографии, что у него имеются, довольно поднадоели подписчицам звездного сына, передает Politeka.net

Однако на днях всё изменилось и Майкл прервал молчание, обнародовав несколько новых снимков, на которых попозировал в новом образе.

Парень отрастил волосы и нарядился в черные одежды. На одной из фото он попозировал с гитарой, а лицо спрятал за темными очками. На втором снимке, сын знаменитости предстал во всей красе, чем восхитил женскую аудиторию.

«Крутой перец», «Скоро будешь давать концерты?», «Красавец», - пишут в сети.

До этого мы сообщали, что дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала фолловерам, как она умудряется всегда выглядеть так роскошно. И секрет здесь не только в том, что ей всего 24 года.

Девушка призналась, что никогда не любила тратить много времени на то, чтобы сделать красоту на лице, поэтому настоящим спасением стал для нее перманентный макияж. С его помощью Анна добилась идеальной формы бровей, улучшила контур губ и нанесла перманентный макияж на межресничное пространство.

Напомним, отец Жанны Фриске удивил словами о болезни Заворотнюк: "Сначала стало лучше, а потом...".

Как сообщала Politeka, больная раком Заворотнюк решила прервать молчание спустя год, состояние актрисы резко изменилось.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк ошарашила словами о начале нового пути: «Надо собраться…»